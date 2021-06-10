Минск, , 13:07 — REGNUM Священный Синод Русской Православной Церкви постановил почислить архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия на покой по состоянию здоровья согласно ходатайству Синода Белорусского экзархата, определив местом пребывания преосвященному архиепископу Артемию город Минск. Об этом проинформировала пресс-служба РПЦ.

До этого, 8 июня на заседании Синода Белорусского экзархата РПЦ (Белорусской православной церкви) было решено ходатайствовать перед патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Священным Синодом об отставке архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия по состоянию здоровья. После этого патриарший экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Заславский Вениамин направил в Москву соответствующий рапорт.

РПЦ проинформировала, что место Артемия не будет вакантным: «Преосвященным Гродненским и Волковысским определено быть епископу Слуцкому и Солигорскому Антонию, который освобожден от управления Слуцкой епархией. Временное управление Слуцкой епархией поручено патриаршему экзарху всея Белоруссии митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину».

Отставка архиепископа Артемия вызвала большое возбуждение у белорусских национал-сепаратистов, ратовавших за «автокефалию» и «белорусизацию». Артемий был замечен среди тех, кто поддерживал такие тенденции, затормозившиеся при нынешнем патриаршем экзархе всея Белоруссии.

Напомним, сильный удар по фронде белорусских «автокефалистов» был нанесён в декабре 2014 года. Тогда в Минске во время общего собрания епархий Минской митрополии Патриарший экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Заславский Павел поставил вопрос об автокефалии БПЦ. Публичная огласка обсуждения этого вопроса вызвала большой скандал и недовольство верующих, в связи с чем дискуссия была закрыта, а митрополит Павел неоднократно публично заверял в неактуальности вопроса автокефалии.

Также напомним, после 9 августа 2020 года архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий заявлял, что «сатанинскому необольгшевизму в Белоурссии приходит конец» и был среди тех, кто публично заявлял о фальсификациях и обмане во время президентских выборов. Однако его заявления были многими восприняты как вторичные по отношению к поддержке националистов и «автокефалистов» в прежние годы.