Москва, , 13:07 — REGNUM На Украине отношение к НАТО неоднозначно, однако последние годы укрепили позиции сторонников вступления страны в альянс. Об этом 10 июня заявил руководитель украинского проекта Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев на телеканале «Россия 24».

«В Украине и правда нет однозначного утвердительного общественного мнения по поводу участия в военно-политическом блоке НАТО», — заявил Ермолаев.

«Но я хочу подчеркнуть вот какой момент: одно следствие и войны на Донбассе, и напряжения в отношениях России и Украины, которое часто определяют как необъявленную войну, холодную войну или холодный мир — стало то, что существенно снизилось доверие Украины к российскому государству. И НАТО частью украинцев воспринимается не как военный блок, а скорее как вхождение в большой коллективный Запад», — указал он.