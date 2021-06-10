Ереван, , 13:10 — REGNUM Полиция Армении начала задержания представителей молодежной организации партии «Дашнакцутюн», входящей в предвыборный блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения», которые проводят акцию протеста против и.о. премьер-министра страны Никола Пашиняна у здания правительства республики в Ереване. Трансляцию акции 10 июня ведут местные информационные порталы.

Ситуация в ходе акции обострилась и ее участники начали сопротивляться, пытаясь не позволить полицейским задерживать своих товарищей.

«Мы хотели представить все предательства Никола Пашиняна во время военных действий в Нагорном Карабахе. То, что случилось потом, является абсурдом. Мы мирно протестовали, однако полиция начала задержания наших товарищей. Эти люди во время войны воевали за родину», — сказала одна из представителей блока, кандидат в депутаты Кристина Варданян.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня и.о. армянского премьер-министра Никол Пашинян заявил, что Азербайджан вернул Армении военнослужащего, который заблудился на границе, и тем самым создал позитивную почву для деэскалации приграничной ситуации.