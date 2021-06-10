Абакан, , 13:06 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов рассказал депутату Госдума Сергею Соколу («Единая Россия») о проблемах республики, решение которых невозможно без изменения федерального законодательства. В их числе был поднят вопрос жилья для детей-сирот, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Как отмечается, ранее власти региона не раз поднимали вопрос об увеличении федерального финансирования программы.

«Республика со своей стороны ежегодно выделяет всё больше средств на эту статью расходов, однако для полного закрытия очереди нужно 2,5 млрд рублей. Кроме того, правительство республики выдвигает предложение по включению программы по обеспечению сирот жильем в рамки нацпроекта», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе возбудили уголовное дело о халатности при обеспечении жильем детей-сирот. По данным следствия, ненадлежащее исполнение чиновниками своих обязанностей привело к тому, что средства были освоены не в полном объёме. В результате выросло число необеспеченных жильём сирот.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии нарушение жилищных прав детей-сирот вылилось в уголовное дело