Сочи, Краснодарский край, , 13:06 — REGNUM Подозреваемый в убийстве двух судебных приставов-исполнителей в Сочи арестован по решению суда 10 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

По ходатайству следствия Центральный районный суд Сочи принял решение об аресте ранее задержанного по подозрению в убийстве двух приставов на два месяца — до 9 августа.

«Рассмотрев материалы, суд принял решение об удовлетворении ходатайства следствия и избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца до 09 августа 2021 года включительно», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 июня житель Сочи застрелил из незарегистрированного охотничьего ружья двух приставов, которые прибыли для исполнения судебного решения о сносе незаконных построек. СКР возбудил уголовное дело, подозреваемый был задержан в тот же день.

В администрации Сочи уточнили, что речь идёт о тех постройках, где летом 2018 года при пожаре погибли 11 человек.