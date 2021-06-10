Уфа, , 13:08 — REGNUM Болезни органов дыхания, системы кровообращения, а также новообразования являются основными причинами смертности жителей в Башкирии. Об этом 10 июня сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на совещании в республиканском правительстве.

По его словам, по результатам января-мая текущего года уровень смертности в республике составил 14,1 случая на 1 000 жителей.

«Основные причины смерти людей — болезни системы кровообращения, органов дыхания и новообразования», — приводит пресс-служба слова министра.

Отмечается, что одним из факторов, которые повлияли на этот показатель, является пандемия коронавируса. Так, до ее начала уровень смертности в регионе по итогам 2019 года составлял 12,1 случая на 1 000 жителей.

«По мнению экспертов, сейчас мы вышли на «плато» по темпам заражения коронавирусной инфекцией и наблюдаем постепенное снижение смертности. Поэтому к концу 2021 года мы планируем улучшить наши показатели», — заявил Забелин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 9 июня второй компонент вакцины от COVID-19 получили 306 656 человек.