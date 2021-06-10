Москва, , 13:04 — REGNUM Цены на нефть марки Brent переписали 9 июня очередной новый двухлетний максимум в районе $72,80 за баррель. Однако затем котировки не удержались на этой высоте и отступили под влиянием опубликованного минэнерго США свежего еженедельного отчёта, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Согласно американской статистике, запасы сырой нефти за последнюю отчётную неделю увеличились на 5,25 млн баррелей. Естественно, для сырьевого рынка это стало сюрпризом, учитывая продолжающийся вот уже несколько недель подряд противоположный тренд на неуклонное снижение мировых запасов топлива.

В то же время, заметный разовый скачок запасов в моменте вероятно объясняется тем, что нефтеперерабатывающие заводы уже элементарно не успевают прибавлять в мощности, пытаясь тщетно угнаться за растущими потребностями потребителей, при том что объёмы закупки сырья увеличиваются быстрее.

Возможно, не случайно, а именно поэтому аналитики Bloomberg тоже в среднем по данным ранее проведённого опроса ждали не снижения, а прибавки запасов на этой неделе, но только не такой сильной: примерно на 2 млн баррелей.

Косвенно эту версию подтверждают одновременно произошедшие скачки запасов дистиллятов на 4 млн, а бензина на целых 7 млн «бочек» за неделю: переработка на НПЗ идёт интенсивная, но сырой нефти на подходе ещё больше.

Так или иначе, существенного влияния всего лишь одна серия данных по запасам, выбивающаяся из общего ряда, на в целом растущий тренд оказать не должна.

Котировки пока лишь опускались в район $71,80 за баррель в ходе американской сессии 9 июня и достали до локального дна «интрадэй» $71,50 на торгах в Азии, после чего вновь встретили спрос и подтянулись до уровня $72,20 ближе к полудню 10 июня по мск.

Сохраняется впечатление, что нефтетрейдеров нисколько не пугает нынешняя высота котировок, и тренд лишь немного притормозил, взяв небольшую паузу, чтобы приноровиться к непривычным уровням.

Но в целом цели от $75 и выше по марке Brent, где она последний раз бывала весной 2019 года, остаются на июнь-июль вполне реалистичными и достижимыми.

Это может произойти, если принимать во внимание долларовую инфляцию, одновременно ожидая дальнейшего увеличения мирового спроса с нынешних примерно 94,5 млн баррелей в сутки до 97,5−97,9 млн баррелей в сутки к III кварталу 2021 года, что соответствует прогнозам ОПЕК+ и Международного энергетического агентства», — пояснил эксперт.

Читайте также: Нефть сбавила обороты в ожидании важных событий