Киев, , 13:06 — REGNUM Новые правила, по которым должен функционировать энергетический рынок Украины, не работает. Об этом заявил глава представительства Евросоюза на Украине Матти Маасикас в ходе 12-го Европейско-украинского энергетического дня.

«Каждый день мы видим, что возникают новые проделки, и становится все сложнее и дороже работать на энергетическом рынке Украины», — отметил он.

Маасикас добавил, что в сфере оптовых продаж электроэнергии следует придерживаться традиционной модели, поскольку новые правила на Украине не работают.

«В ЕС считают, что на Украине пока что сделано недостаточно для защиты национальной безопасности, ценообразования, потенциальных цен на электроэнергию, потому что, к сожалению, нас разочаровывает давление» — рассказал чиновник.

Он также сообщил, что государственные средства в энергетическом секторе Украины тратятся крайне неэффективно.

Как сообщало ИА REGNUM, за год стоимость электроэнергии для населения Украины выросла на 36,6%, долг за его потребление вырос до 7,6 млрд грн или около $280,5 млн

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