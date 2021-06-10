Киев, 10 июня 2021, 13:06 — REGNUM Новые правила, по которым должен функционировать энергетический рынок Украины, не работает. Об этом заявил глава представительства Евросоюза на Украине Матти Маасикас в ходе 12-го Европейско-украинского энергетического дня.
Маасикас добавил, что в сфере оптовых продаж электроэнергии следует придерживаться традиционной модели, поскольку новые правила на Украине не работают.
Он также сообщил, что государственные средства в энергетическом секторе Украины тратятся крайне неэффективно.
Как сообщало ИА REGNUM, за год стоимость электроэнергии для населения Украины выросла на 36,6%, долг за его потребление вырос до 7,6 млрд грн или около $280,5 млн
Читайте ранее в этом сюжете: За год цена на газ для населения Украины увеличилась на 161%