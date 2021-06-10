Иркутск, , 13:02 — REGNUM В Иркутской области накануне Дня России рассказали, как поменялся национальный состав жителей региона.

По данным территориального управления государственной статистики, основу населения области составляют русские, их 88,3%. Второй по численности народ Приагарья — буряты (3,2%).

Далее следуют украинцы и татары (1,3% и 0,9%). Перепись населения 2010 года зафиксировала в регионе 7929 белорусов, 1637 башкир, 952 казаха. А также абазины, абхазцы, аварцы, агулы, адыгейцы, азербайджанцы, лезгины, болгары, венгры, вепсы, вьетнамцы, греки, гагаузы, грузины, даргинцы, долганы, дунгане и другие. Было семь испанцев, пять итальянцев, два индийца.

А некоторые народности были представлены только одним человеком: алеуты, андийцы, боснийцы, ижорцы, каратинцы, кубинцы и др.

«Национальный состав со временем несколько меняется. Это связано с крупными событиями экономического и политического характера. Всесоюзные ударные комсомольские стройки Приангарья в 50−70-е годы прошлого века как магнит притягивали наиболее мобильную молодежь со всего бывшего Союза.

Многие из молодых строителей здесь создали семьи и стали сибиряками, в Братске и Усть-Илимске они — аборигены. По данным переписи, в числе жителей этих городов удельный вес украинцев и белорусов выше, чем в среднем по региону.

А парад суверенитетов в 90-е годы вызвал волну возвращения на историческую родину многих представителей титульной нации бывших республик СССР», — пояснили в Иркутскстате.

Там же отметили, что за три десятка лет (в 2010 г. по сравнению с 1989-м) численность одних народов в Иркутской области (армян, узбеков) резко выросла, а других (например, украинцев, белорусов, евреев), наоборот, заметно снизилась.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь-март 2021 года (по сравнению с январем-мартом 2020 года) число прибывших в Иркутскую область увеличилось на 9,6%, а выбывших сократилось на 6%.

Читайте также: Миграционная убыль в Приангарье снизилась почти в четыре раза