Киев, , 13:02 — REGNUM Президент России ясно видит, что Запад и сам противостоит России, и намеренно натравливает одну часть русской цивилизации на другую, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 10 июня, комментируя интервью Владимира Путина каналу «Россия 24».

Как сообщалось ранее, Путин заявил, что по крайней мере половина жителей Украины выступают против вступления страны в НАТО и не хотят оказаться на линии огня.

« Интервью Владимира Путина программе «Москва. Кремль. Путин» проникнуто очень большой тревогой за состояние и особенно будущее российско-украинских отношений и самой Украины. Президент ясно видит, что речь идёт о цивилизационной войне, что Запад и сам противостоит России, и намеренно натравливает одну часть русской цивилизации на другую, причём делает это и в области внешней, и в области внутренней украинской политики. Ярые сторонники «украинства» будут доказывать, что они принадлежат к западной цивилизации, но это не так. Есть, конечно, среди малороссов цивилизационные мутанты, но в основном жители Украины прекрасно понимают, кто они есть на самом деле и где лежат их интересы.

Борьба за Украину, за русских на Украине будет становиться всё более жёсткой. Она будет вестись на разных направлениях. Это поддержка свободного волеизъявления жителей Донбасса и содействие в обеспечении их мирной жизни и безопасности. Это защита прав и свобод русских на Украине. Это военная защита самой России, включая, естественно, Крым, от исходящих из Киева угроз. Это обеспечение наших экономических интересов в условиях, когда Киев хотел бы превратить Россию в своего и Запада данника по транзиту. И, по большому счёту, речь идёт о новом противостоянии нацизму.