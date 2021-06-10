Москва, , 13:01 — REGNUM Министерство иностранных дел РФ занимается ситуацией с арестом в Швейцарии российского гражданина Владислава Клюшина. Об этом в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым» заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что МИД РФ занимается этим уже несколько месяцев.

Читайте также: В Швейцарии по запросу США арестовали гражданина России

«Наше посольство активно вовлечено в защиту прав российского гражданина, как, собственно говоря, делают всегда российские загранучреждения и естественно центр», — уточнила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин РФ Владислав Клюшин был арестован в Швейцарии после запроса США. Вашингтон обвиняет его в финансовых махинациях — в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников. Арестованному грозит экстрадиция в США, но сам он выступает против этого.