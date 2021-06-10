Махачкала, , 13:01 — REGNUM В Дагестане задержан Даниял Шихсаидов — сын бывшего председателя парламента региона Хизри Шихсаидова. По данным следствия, он задержан в рамках расследования уголовного дела об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, пишет «Черновик».

Напомним, сын политика стал участником инцидента, произошедшего 1 июня перед стенами здания республиканского парламента. Даниял Шихсаидов и еще несколько человек избили депутата парламента Айнутдина Зиявутдинова, который пришел с целью выяснения вопроса о нарушениях на праймериз «Единой России». Депутата повалили на землю и били ногами, после чего он попал в больницу.

Инцидент с участием сына спикера парламента стоил должности Хизри Шихсаидову. Он сначала написал заявление с просьбой освободить его от обязанностей секретаря регионального отделения «Единой России», а затем и об отставке с поста спикера. Оба заявления удовлетворены.

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