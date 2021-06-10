Москва, , 13:01 — REGNUM «Единая Россия» пенсионной реформой добилась подрыва политического фундамента государства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Итоги повышения пенсионного возраста плачевны. Пенсии практически не выросли, а у работающих пенсионеров они регулярно уменьшаются на величину инфляции. Зато доверие к пенсионной системе и государству в целом окончательно утрачено, и это бьет по бюджету и всем социальным фондам: люди принципиально не хотят платить и получать официальные зарплаты и отдавать все положенные налоги и взносы», — отметил Миронов.

Государство их обмануло — они сделали из этого выводы, констатировал парламентарий.

«Единая Россия», конечно, может сколько угодно говорить о необходимом и ответственном решении, но по факту всё, чего они добились, это подрыв политического фундамента государства — доверие граждан», — подчеркнул Миронов.

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал непростым, но оправданным решение о повышении пенсионного возраста.

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