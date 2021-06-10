Москва, , 13:53 — REGNUM Российская актриса Настасья Самбурская предстала в образе Леди Димитреску, героини компьютерной игры Residen Evil Village. Она опубликовала фотографии косплея в своём Instagram-аккаунте 10 июня.

https://www.instagram.com/p/CP7dkpFnifJ/

«На мой взгляд, косплей получился волшебный! Я очень серьезно подошла к этому вопросу», — подписала серию снимков Самбурская. Подписчики актрисы оценили созданный ею образ.

«Очень красиво», — считает timka. may79.

«Шикарный образ, любители серии RE явно оценят», — отмечает mr.serejkeeeeee.

«Самбуреску», — сыграл словами пользователь death_fantazy.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, продюсер Виктор Дробыш подал в суд на Настасью Самбурскую. Он требует возврата денежных средств, потраченных на её продвижение в качестве певицы — это более 13 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сети поддержали бывшего продюсера Лободы после скандала с Киркоровым