Москва, , 13:00 — REGNUM Загрязнение воздуха является острой проблемой для жителей крупных промышленных центров России. Об этом 10 июня заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Для жителей крупных промышленных центров загрязнение воздуха — достаточно острая экологическая проблема», — сказал он.

По словам главы правительства, в 2021 году на мероприятия в рамках федерального проекта «Чистый воздух» правительство дополнительно распределит 4 млрд 800 млн рублей.

«Средства получат Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская, Челябинская области», — уточнил Мишустин.