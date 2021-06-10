Бишкек, , 12:58 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров в рамках официального визита в Анкару посетил офис союза торговых и промышленных палат и бирж Турции (ТОББ). Об этом сегодня, 10 июня, сообщили в пресс-службе главы государства.

Жапаров ознакомился с деятельностью этой организации, после чего руководитель ТОББ Рифат Хисарджиклыоглу уведомил президента о том, что ему присвоено звание «Почетный профессор», вручив диплом и профессорскую мантию.

Президент Киргизии поблагодарил Университет экономики и технологий союза торговых и промышленных палат и бирж Турции за оказанную честь и проявленное уважение.