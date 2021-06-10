Москва, , 13:00 — REGNUM Российский поэт и критик Василий Бородин ушел из жизни в возрасте 38 лет. Об этом 10 июня сообщает Центр Вознесенского на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

"Сегодня не стало поэта Василия Бородина, человека огромного дарования и тонкости. Мы гордимся тем, что издали этой весной в серии «Центрифуга» его сборник «Клауд найн», но нам тяжело осознавать, что он стал последним», — говорится в сообщении.

Кроме того, в нем высказываются соболезнования родным и близким, а также всем почитателям таланта покойного.

Отметим, Василий Бородин родился 3 июля 1982 года в Москве и окончил Московский государственный вечерний металлургический институт. Он был иллюстратором стихов и проза, также работал редактором и критиком. Публиковаться начал с 2005 года, выпустив книги стихотворений «Луч. Парус», «P.S. Москва — город-жираф», «Цирк «Ветер», «Дождь-письмо», «Лосиный остров», «Мы и глаза» и «Клауд найн».