Москва, , 12:57 — REGNUM К концу сессии 9 июня российская валюта слегка отошла от свежих максимумов конца июля, но осталась на высоких позициях, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Сегодня, 10 июня, пара доллар/рубль торгуется практически без изменений, расположившись в районе отметки 72 руб., где сейчас разгорается главная борьба. В пользу укрепления рубля сыграли и высокие цены на нефть, и некоторое ослабление доллара.

Сегодня «американец» слегка укрепляется на рынке Форекс, что несколько мешает российской валюте, но в целом рубль выглядит крепким. События сегодняшнего дня способны расшевелить пару, оторвав ее от уровня 72 руб. до конца сессии.

Во-первых, основное внимание привлечет отчет по инфляции в США, который может повсеместно подрасти, если показатели окажутся выше прогнозов и тем самым активизируют рост ожиданий относительно ужесточения риторики, а затем и монетарной политики ФРС.

При таком сценарии не выстоит и нефть, которая после утренней коррекции вернулась выше уровня 72 доллара за баррель, подтверждая устойчивость восходящего тренда.

Также на данном этапе российская валюта черпает силы из ожиданий повышения ставки Банком России на завтрашнем заседании на 50 базисных пунктов.

По мере того как игроки закладывают в цену этот сценарий, позиции рубля крепнут несмотря на относительную устойчивость доллара. Если USD действительно получит импульс от данных по инфляции, можно ожидать подъема котировок в направлении уровня 72,50 руб.

В случае с парой евро/рубль в центре внимания будет заседание ЕЦБ, которое способно ослабить единую валюту в случае проявления голубиной риторики. Такой вариант развития событий грозит тестированием зоны 87,50 руб. впервые с середины марта», — считает эксперт.

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