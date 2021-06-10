Варшава, , 13:01 — REGNUM Газопровод Baltic Pipe будет достроен в установленные сроки, у правительства Польши в этом сомнений нет. Об этом представитель правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил 10 июня на конференции «Нефть — Газ — Химия» в Варшаве.

Наимский прокомментировал приостановку строительства газопровода в Дании. Власти этой страны не подтвердили ранее выданное разрешение на прокладку трубы.

«Сроки [завершения строительства] не ставятся под сомнение — 1 октября 2022 года», — подчеркнул представитель правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод Baltic Pipe должен пройти от месторождений на норвежском шельфе в Северном море через Данию до Польши. Ранее датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отозвал разрешение на строительство из опасений за сохранность дикой природы.

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