Москва, , 12:54 — REGNUM Главные страны-участницы Евросоюза не заинтересованы в расширении НАТО на восток из-за несвоевременного роста напряжённости с Россией в таком случае. Об этом 10 июня заявил руководитель украинского проекта Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев на телеканале «Россия 24».

«Для НАТО сейчас вхождение или приглашение в свой состав нового члена, а среди них фигурирует и Украина, и Грузия, и ряд других государств — это ещё и проблема выяснения отношений и гарантий безопасности крупными региональными лидерами, такими как Россия и Китай, Иран, с которыми связаны определённые линии напряжения», — заявил Ермолаев.

«На мой взгляд, по состоянию на сейчас большинство крупных влиятельных европейских государств не заинтересованы в росте напряжения на континенте и усилении раскола между Россией и Евросоюзом», — указал он.