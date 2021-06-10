Москва, , 12:52 — REGNUM Сегодня, 10 июня, президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам XIX съезда Всероссийского общества охраны природы (ВООП), сообщается на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что общества охраны природы по праву пользуется весомым авторитетом и в России, и за её пределами, уделяя неустанное внимание продвижению ценностей экологической культуры.

«Съезду предстоит наметить серьёзные планы по обновлению деятельности ВООП с учётом современной экологической повестки», — отметил Путин и пожелал участникам плодотворной работы.

Ранее сообщало ИА REGNUM, президент страны вновь заявлял, что допустить возникновения экологических катастроф в России нельзя.

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