Москва, , 12:52 — REGNUM Московская область получит дополнительно 1,3 млрд рублей на рекультивацию семи мусорных полигонов, сообщил 10 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он рассказал о перераспределении средств нацпроекта «Экология», благодаря чему пять регионов РФ получат средства на ликвидацию городских несанкционированных свалок.

«И уже в текущем году увеличится количество работ по рекультивации семи мусорных полигонов Московской области в целом более чем на 1 млрд 300 млн рублей», — заявил Мишустин.

Глава правительства отметил, что от воздуха, которым дышат люди, зависит качество и комфорт их жизни.