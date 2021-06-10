Лесной, Свердловская область, , 12:52 — REGNUM В Лесном Свердловской области 11 июня объявлено днём траура по погибшим в ДТП с рейсовым автобусом. Об этом говорится на сайте комбината «Электрохимприбор», работники которого и стали жертвами в этой аварии.

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В городе приспустят флаг Российской Федерации, флаги Свердловской области и муниципалитета, а также «Росатома» и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». В 9:00 по местному времени в память о погибших прозвучит сигнал сирены. А с 11 по 13 июня в городе отменены все запланированные праздничные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 июня автобус без тормозов вылетел на промышленную площадку комбината. Погибли шесть человек. Из числа находившихся в автобусе оказались травмированы девять человек.

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