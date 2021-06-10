Бишкек, , 12:52 — REGNUM Государственной ипотечной компании необходимо полностью менять принцип работы организации и уходить от образа «посредника». Об этом заявил председатель кабинета министров Киргизии Улукбек Марипов на совещании, посвященном новой жилищной программе «Мой дом 2021 — 2026».

По словам высокопоставленного чиновника, новая программа предполагает снижение до 4% процентного порога по ипотечным кредитам, а также отсутствие первоначального взноса.

«Это всё, несомненно, хорошие условия. Но прежде чем принять программу, необходимо просчитать все риски, а самое главное определить источники финансирования», — подчеркнул он.

Глава правительства поручил подразделениям администрации президента детально рассмотреть предложенную программу, уделив при этом особое внимание вопросу реализуемости этого проекта.

«Не надо ставить нереализуемые задачи, все действия должны «исходить из реальных возможностей», — резюмировал премьер-министр Марипов.

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