Москва, , 12:51 — REGNUM На Украине по итогам прошедшего десятилетия прозападные настроения укрепились, но реалистического понимания перспектив вступления в НАТО так и не возникло. Об этом 10 июня заявил руководитель украинского проекта Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев на телеканале «Россия 24».

«В Украине, учитывая события последнего десятилетия, продолжающийся конфликт на Донбассе, который рассматривается как гибридная война с вовлечением в эту войну Российской Федерации, идёт поиск каких-то новых гарантий безопасности и восстановления территориальной и социальной целостности», — заявил Ермолаев.

Он отметил, что на Украине НАТО действительно часто рассматривается как «спасительный» ход для страны: будто бы большая часть крупных государств, участвующих НАТО, поддержат Украину и политически, и финансово.

«Но если говорить о реальной перспективе, то вопрос о вхождении новых членов в НАТО — это не только внутренний выбор этой страны. Можно проводить десяток референдумов, и тем не менее, вопрос о членстве будет приниматься отнюдь не участниками союза. Придётся считаться и с вопросами региональной, глобальной безопасности», — отметил он.