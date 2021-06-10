Брянск, , 12:57 — REGNUM Виновным в убийстве из хулиганских побуждений признан 50-летний житель Орловской области. Он в Брянске в автобусе напал на незнакомую женщину с ножом, пострадавшая скончалась в больнице, сообщает пресс-службе регионального Следственного комитета.

Мужчина вечером 16 октября 2020 года ехал в маршрутке. Внезапно у остановки «Завод Кремний» он без какого-либо существенного повода дважды ударил ножом в грудь незнакомую женщину. Пострадавшую пассажирку госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, она скончалась через несколько дней.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину лишь частично. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы ещё на один год. Приговор пока не вступил в законную силу.