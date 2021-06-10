Огаста, США, , 12:50 — REGNUM Отталкивающая черная субстанция, заполонившая один пляжей в американском штате Мэн, оказалась скоплением миллионов мертвых насекомых, сообщает New York Post.

По сообщению местной прессы, эксперты решили выяснить ужасающую правду о субстанции на пляже Уэллс после того, как некоторые местные жители заметили потемневший песок и пятна на ногах.

«Я собрала некоторое количество этой субстанции, принесла обратно и поместила под микроскоп», — заявила Линда Статоплос, океанограф на пенсии, которую призвали помочь с разгадкой загадки этого феномена.

«Это были явно мелкие насекомые», — добавила она.

По словам, геолога Стива Диксона из Геологической службы штата Мэн, ему за 35 лет службы не приходилось сталкиваться с подобным явлением. Он тем не менее выразил уверенность, что насекомых в скором времени снова будут унесены в море.