Сеул, , 12:51 — REGNUM Глава Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи Вон Ин Чхоль провёл 10 июня встречу с адмиралом ВВС США, командующим Тихоокеанским флотом Сэмюэлем Папаро. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского штаба.

В ходе встречи американский адмирал назвал Южную Корею самым могущественным союзником США, сотрудничество с которым имеет первостепенное значение для мира и стабильности в регионе. Он также подчеркнул, что Сеул и Вашингтон продолжат тесное общение с целью укрепления двустороннего альянса.

Представитель Южной Кореи также акцентировал внимание на развитии сотрудничества с командованием Тихоокеанским флотом для поддержки усилий по денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.