История вопроса

Новости, комментарии, статьи и интервью об отношения Киргизии с другими странами. Непосредственными соседями Киргизии являются Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Китай. Главные торговые партнеры – Россия, Китай и Казахстан.



На территории страны расположена сеть российских военных объектов, включая авиабазу Кант.



Страна имеет неурегулированную границу с Таджикистаном и Узбекистаном.



Местные власти и эксперты убеждены в том, что Киргизия находится в в зоне пересечения интересов крупнейших держав. Руководство страны пытается использовать это положение для получения средств от внешних доноров, балансируя между ними. Политика многовекторности несколько раз давала сбой. В 2010 году подобная ошибка стала одной из причин силовой смены власти во время «Апрельской революции».



За последние годы в Киргизии значительно выросло влияние Китая, постепенно растет исламизация страны. Интересы США и ряда стран ЕС в Киргизии представлены как дипведомствами, так и многочисленными неправительственными организациями.

