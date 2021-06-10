Бишкек, 10 июня 2021, 12:49 — REGNUM Президент Садыр Жапаров, выступая на заседании Высшего совета стратегического сотрудничества между Киргизией и Турцией, заявил о важности оказания регулярной военно-технической помощи для модернизации киргизских вооруженных сил, передает «АКИpress».
Глава государства отметил необходимость активизации совместных усилий по укреплению обороноспособности республики.
Также Жапаров подтвердил готовность Киргизии совместно с Турцией бороться с киберпреступностью, контрабандой, торговлей наркотиками, оружием и людьми, нелегальной миграцией, терроризмом и транснациональной организованной преступностью.