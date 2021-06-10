Москва, , 12:49 — REGNUM Законопроект, направленный на совершенствование положений, касающихся международного сотрудничества в сфере молодежной политики, внесли в Госдуму депутаты во главе с Борисом Пайкиным (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

Определяются цели международного сотрудничества в сфере молодежной политики. Прежде всего, это совершенствование программ и проектов в сфере молодежной политики, поддержание международных связей и содействие обеспечению представительства интересов молодых граждан Российской Федерации в международных и межгосударственных организациях по вопросам международного сотрудничества, международных молодежных обменов.

Еще одна цель — расширение иных форм международного сотрудничества, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Кроме того, прописывается, что «Российская Федерация содействует развитию международного сотрудничества в сфере молодежной политики, участвует в соответствии с международными договорами Российской Федерации в деятельности различных международных организаций в сфере молодежной политики».

Читайте также: Жириновский предложил создать министерство по делам молодежи