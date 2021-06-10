Москва, , 12:47 — REGNUM В России пять регионов получат денежные средства на ликвидацию незаконных свалок, сообщил 10 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он рассказал о перераспределении средств, предусмотренных нацпроектом «Экология», что позволит проводить работу по ликвидации городских несанкционированных свалок более эффективно.

«Благодаря этому ещё пять регионов — Республика Мордовия, Удмуртская республика, Воронежская, Калининградская и Кировская области — получат почти 900 млн рублей в течение ближайших трёх лет на ликвидацию свалок», — рассказал Мишустин.