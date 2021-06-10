Вашингтон, , 12:47 — REGNUM Авторы журнала PC Gamer обратили внимание на команду, состоящую из четырёх бабушек-геймеров. Статья была опубликована 10 июня на сайте издания.

Название команды Grand Dames переводится как «Великие Дамы». Её члены имеют собственный YouTube-канал и даже выпускают собственные товары, в числе которых представлены чашки. Раз в месяц женщины проводят онлайн-трансляцию, в рамках которой устраивают чаепитие.

Напомним, самой известной бабушкой-геймером является 80-летняя Ширли Карри. Она известна в сети под прозвищем Skyrim Grandma («Бабушка Скайрим»).

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