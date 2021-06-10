Вашингтон, 10 июня 2021, 12:47 — REGNUM Авторы журнала PC Gamer обратили внимание на команду, состоящую из четырёх бабушек-геймеров. Статья была опубликована 10 июня на сайте издания.
Название команды Grand Dames переводится как «Великие Дамы». Её члены имеют собственный YouTube-канал и даже выпускают собственные товары, в числе которых представлены чашки. Раз в месяц женщины проводят онлайн-трансляцию, в рамках которой устраивают чаепитие.
Напомним, самой известной бабушкой-геймером является 80-летняя Ширли Карри. Она известна в сети под прозвищем Skyrim Grandma («Бабушка Скайрим»).
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