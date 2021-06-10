Симферополь, , 12:46 — REGNUM Госсовет Крыма намерен направить обращения в европейские судебные инстанции с требованием признать блокады, введённые Украиной в отношении Крымского полуострова, геноцидом жителей. Об этом заявил 10 июня в ходе заседания комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции Крыма в правовую систему России первый вице-спикер Госсовета республики Ефим Фикс.

«Подготовлено заявление в европейские суды. Мы пошли тремя путями. Первое — это обращение о возбуждении уголовного дела в отношении непосредственно участников, второе — обращение в суды с просьбой подтверждения факта материального ущерба, и третий — обратиться в европейские судебные инстанции для определения блокад как геноцида в отношении граждан России, которые живут на территории Крыма», — сказал Фикс.

На заседании также была названа сумма ущерба бюджетной системе Крыма от водной блокады, это почти 820 млрд рублей, а с учётом ущерба, причинённого хозяйственной отрасли — 1,4 трлн рублей.

«Это не просто попытка лишить нас воды, но и попытка убить народ. Сумма ущерба бюджетной системе почти 820 миллиардов рублей», — сказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочая группа по подсчету ущерба была создана в Государственном совете Крыма в апреле 2019 года. В конце апреля 2021 года Госсовет Крыма направил обращение в СК о возбуждении уголовных дел в отношении организаторов водной, продовольственной, транспортной и энергетической блокад полуострова. Также Крым готовит иск к Украине для взыскания ущерба, причиненного воной блокадой.