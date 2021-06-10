Токио, , 12:47 — REGNUM В сети появились официальные тизерные изображения обновлённой модели Lexus NX. Тизеры распространила пресс-служба компании Toyota.

Тизер нового кроссовера Lexus NX Пресс-служба Toyota

Новинка предназначена для авторынков Азии, Северной Америки и Европы. На представленном автопроизводителем тизере показана часть передней части вседорожника и его переднее левое колесо.

Рестайлинговый NX получит такую же платформу, как и Toyota RAV4. Таким образом, часть двигателей из моторной линейки у автомобилей будут одинаковыми. Так, в гамме силовых агрегатов нового авто будет присутствовать четырёхцилиндровый двигатель RAV4 рабочим объёмом 2,5 литра. Также покупатели смогут приобрести версию модели с подключаемой гибридной установкой от RAV4 Prime.

Премьера роскошного внедорожника состоится в Японии 11 июня. А на глобальный рынок модель выйдет в конце нынешнего года.

Ранее в пресс-службе Lexus сообщили, что в течение следующих 14 месяцев компания намерена вывести в серию концепт Lexus LF-Z Electrified, который был представлен два месяца назад. В его основу ляжет платформа e-TNGA.

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