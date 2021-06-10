Ртищево, Саратовская область, , 12:48 — REGNUM В городе Ртищево Саратовской области в результате взрыва газа и последующего пожара в жилом многоквартирном доме пострадал один человек. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ региону.

«В 09:24 (совпадает с мск) 10 июня по системе «112» в ОДС ГУ МЧС России по Саратовской области поступила информация о хлопке бытового газа в двухэтажном жилом доме по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Рахова д. 4», — говорится в сообщении.

Также указывается, что прибывшие на место вызова пожарные обнаружили, что, по предварительным данным, в результате хлопка бытового газа на первом этаже, в двухкомнатной квартире были выбиты стекла и произошло ее возгорание на площади 40 кв. метров.

«Самостоятельно дом покинули шесть человек, в том числе один ребенок. В результате происшествия пострадал мужчина. С ожогами пламенем II степени госпитализирован в Ртищевскую республиканскую больницу», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранним утром 5 июня в одной из квартир на проспекте Энтузиастов в Санкт-Петербурге прогремел хлопок бытового газа, в результате чего пострадал один человек.