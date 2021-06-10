Страсбург, Франция, , 12:52 — REGNUM Права интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса следует на время отменить, чтобы ускорить иммунизацию в мире. Об этом говорится в резолюции, которую депутаты Европарламента (ЕП) поддержали на заседании 10 июня.

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В поддержку документа, составленного по итогам дебатов на июньской пленарной сессии в Страсбурге, высказались 355 парламентариев. Против резолюции проголосовали 263 депутата, воздержался 71.

В ЕП отметили, что без патентов препараты станут более доступными по цене. Чтобы наращивать мировое производство вакцин на долгосрочной основе, нужно обеспечить передачу ноу-хау и технологий.

Парламентарии также призвали США и Великобританию отменить запрет на вывоз вакцин и компонентов для них за рубеж.

Как сообщало ИА REGNUM, вывести противокоронавирусные препараты из-под патентов призвали в 2020 году Индия и ЮАР. Их поддержали около 60 стран, включая США.

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