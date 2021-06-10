Ярославль, , 12:43 — REGNUM Житель Ярославля Игорь Глебушев сменил фамилию на Счастливый, после чего смог выиграть суд о долге по кредиту. Об это сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Молоток судьи Pixabay.com

В 2013 году тогда еще Игорь Глебушев оформил кредит в одном из коммерческих банков, с 2016 по 2017 год долги по кредитной карте он не оплачивал, оставшись должен банку около четверти миллиона рублей.

«Банк в январе 2017 года уступил ООО «Феникс» право требования по кредитному договору на сумму 245 955 руб. Должник в 2019 году решил поменять фамилию, и после смены фамилии стал И. Счастливым. ООО «Феникс» обратилось к нему с иском в суд о взыскании задолженности только в феврале 2021 года с пропуском срока исковой давности. В судебном заседании ответчик заявил о пропуске срока исковой давности истцом, что является самостоятельным основанием для отказа в иске. Доказательств уважительности причин пропуска срока исковой давности суду представлено не было», сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Потому Кировский районный суд отказал «Фениксу» в удовлетворении иска к Игорю Счастливому. Однако фамилия помогла ответчику только в этом конкретном случае. Другой состав Кировского суда параллельно удовлетворил исковые требования АО «Вуз-банк» все к тому же Игорю Счастливому о погашении задолженности по кредитному договору в сумме 154,9 тысяч рублей. Оба решения суда в законную силу пока не вступили.