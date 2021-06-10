Пекин, 10 июня 2021, 12:42 — REGNUM Решение Соединенных Штатов отменить ограничения на работу соцсетей TikTok и WeChat является позитивным шагом, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
Представитель министерства коммерции КНР выразил надежду, что Вашингтон будет справедливо относиться к китайским компаниям и избегать политизации торгово-экономических вопросов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белый дом отменил приказы экс-президента США Дональда Трампа, которые должны были запретить использование TikTok и WeChat на территории США.
Администрация нового президента Джо Байдена проведет собственное расследование и попытается определить, действительно ли китайские приложения создают угрозу национальной безопасности Штатов.
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