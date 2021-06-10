Кутаиси, Грузия, , 12:46 — REGNUM Члены правительства Грузии делают противоречивые заявления в отношении проекта строительства Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони (Имеретия). Об этом, как передаёт 10 июня агентство «Новости Грузия», заявил журналистам лидер движения «Защитники ущелья Риони» Варлам Голетиани.

Он прокомментировал выступление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Глава правительства сказал, что будет вести переговоры с представителями турецкой компании Enka об изменении условий возведения ГЭС.

«Из этого выступления премьер-министра следует, что у команды нет единой позиции по этому вопросу. Если условия, на которых было подписано соглашение, критически не приемлемы для премьер-министра, и он не намерен продолжать его на этих условиях, то факт, что министр экономики, или другой представитель правительственных кругов, так не считают», — сказал Голетиани.

Лидер движения отметил, что Гарибашвили не стал перед переговорами с руководством Enka встречаться с протестующими. По этой причине Голетиани считает, что, если изменения и будут приняты, то они не устроят экоактивистов.

Стоит отметить, что в Грузии с октября прошлого года не утихают протесты в связи с началом строительства Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони в Имеретии. Протестующие заявляют о потенциальной опасности проекта и выступают против передачи в аренду иностранцам территории ГЭС на 99 лет.

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