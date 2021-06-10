Рязань, , 12:51 — REGNUM Две иномарки столкнулись вечером 9 июня на 60-м километре автодороги «Спас-Клепики — Рязань». В результате ДТП госпитализированы два человека, в том числе двухлетний ребёнок, сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе регионального УГИБДД.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Toyota RAV4 не справился с управлением и столкнулся с Kia Sportage. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

Водитель второй иномарки госпитализирован, двухлетнему пассажиру Kia оказана медицинская помощь. Автомобили восстановлению не подлежат.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано пять ДТП, в результате которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести.