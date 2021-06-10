Самара, , 12:46 — REGNUM Контрабанду магазинов к автомату Калашникова пресекли сотрудники Самарской таможни. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Сообщается, что мужчина, проживающий в Тольятти намеревался переслать в Казахстан транспортной компанией посылку, в которой содержались сто магазинов к автомату Калашникова. При этом в документах эти части оружия обозначались как «автозапчасти».

Отмечается, что посылку изъяли в центре курьерской службы и передали на экспертизу.

«Согласно заключению, коробчатые магазины к автоматам АКМ, АКС-74 находятся на снабжении Вооруженных сил Российской Федерации РФ, относятся к категории «вооружение и военная техника» и запрещены к перемещению через государственную границу РФ», — говорится в сообщении пресс-службы таможни.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на контрабанду. Стражи порядка установили, что мужчина занимается продажей страйкбольного оружия и боевого снаряжения. По его месту жительства были изъяты ружья различных калибров, патроны, бронежилеты, свыше четырех тысяч корпусов для магазинов к разному оружию и около 300 магазинов для АК.

«Мероприятия проводились во взаимодействии с УФСБ России по Самарской области и Средневолжским линейным управлением МВД России на транспорте», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области изъято огнестрельное оружие в форме ручки.