Нью-Йорк, США, , 12:40 — REGNUM Соединённые Штаты не разделяют европейских ценностей. Для стран Европы они являются скорее «союзником по необходимости», чем «партнёром с общими интересами и убеждениями». Такое мнение высказали жители 12 стран Евросоюза, сообщает Bloomberg.

По результатам опроса, проведённого компаниями Datapraxis и YouGov по заказу Европейского совета по международным отношениям, и опубликованного накануне визита в регион президента Джозефа Байдена, только каждый пятый опрошенный считает, что США разделяют ценности региона. При этом примерно в два раза больше людей классифицируют страну как «необходимого партнёра» из-за стратегических соображений.

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Опрос показывает, что трансатлантические разногласия, которые усилились при Дональде Трампе, не были преодолены, несмотря на стремление нынешнего главы Белого дома Джозефа Байдена к более тесному сотрудничеству со странами Европы, отмечает издание.

Респонденты считают, что одной из основных причин этого может быть отношение жителей Европы к политике США. Так, по меньшей мере половина опрошенных в таких странах, как Германия, Франция и Испания назвали американскую политическую систему «сломанной».

При этом доверие у жителей стран ЕС отсутствует не только к США, большинство опрошенных заявили о растущем недоверии к Евросоюзу.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня президент США Джозеф Байден начал свою первую восьмидневную зарубежную поездку в качестве главы Белого дома. В ходе поездки у американского лидера запланировано участие во встрече стран «Группы семи» в Корнуолле (Великобритания) 11−13 июня. Затем саммит НАТО и саммит США — ЕС в Брюсселе. 16 июня Байден встретиться в Женеве с президентом РФ Владимиром Путиным.