Киев, , 12:41 — REGNUM Украинские пограничники не пускают в страну иностранцев, привитых от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщила 10 июня пресс-служба Государственной погранслужбы Украины (ГПСУ).

«За последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной «Спутник V», — рассказали в ведомстве.

В пресс-слжубе ГПСУ добавили, что такие документы не дают права на въезд, поскольку российская вакцина якобы не включена в перечень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине заявили о вакцинации в Херсонской области страны двух жителей Крыма. В амбулатории города Геническ им ввели китайскую вакцину CoronaVac.

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