Рига, , 12:38 — REGNUM Депутат от оппозиционной латвийской социал-демократической партии «Согласие» Янис Адамсонс, заподозренный в шпионаже в пользу России, лишен неприкосновенности сеймом (парламентом) республики. Об этом 10 июня сообщает агентство LETA.

Уточняется, что генеральная прокуратура Латвии направила в парламент страны запрос на обыск, задержание и арест Адамсонса, за одобрение которого проголосовали 69 парламентариев, еще пять депутатов высказались против и четверо воздержались.

При этом сам депутат заявил в ходе заседания сейма, что он не имеет понятия о том, что ему инкриминируется.

«Грехов за собой не чувствую. Что бы ни решил Сейм, мне сложно комментировать то, чего я не знаю. У меня нет ни малейшего представления, что мне инкриминируется», — сказал он.

Отметим, в период с 1994 по 1995 год Янис Адамсонс был главой МВД Латвии и в настоящее время работает в комиссии сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.