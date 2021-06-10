Новосибирск, , 13:53 — REGNUM Блогер из Новосибирска Анастасия Иванцова решила поблагодарить уборщицу за «самый чистый подъезд». Об этом сообщило издание «КП-Новосибирск».

По данным СМИ, блогер подарила уборщице, имени которой она не знает, новую швабру, ведро, чистящие средства, а также дорогие духи, браслет и 10 тысяч рублей. «Этой женщине около 50 лет, она мигрантка, работает за копейки. Всё, что у нее с собой было — это старенькая швабра, такое же старое ведро, тряпки, пакеты. Но она не жаловалась ни на что, просто убирала подъезд», — рассказала изданию Иванцова.

Добавим, что Иванцова приложила к подарку записку: «Спасибо вам за самый чистый подъезд на земле!». Однако своё имя в ней блогер указывать не стала.

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