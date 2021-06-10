Джакарта, , 12:35 — REGNUM Индонезия отвергла предложение отложить проведение игр Юго-Восточной Азии во Вьетнаме в 2021 году, сообщает Antara.

«Мы против того, чтобы 31-е игры Юго-Восточной Азии были перенесены на 2022 год, потому что соответствующий бюджет был выделен», — говорится в заявлении Олимпийского комитета Индонезии.

В национальном олимпийском комитете Вьетнама выразили желание перенести игры на середину 2022 года из-за растущего числа случаев COVID-19 в стране. Вьетнам предлагает проводить спортивные соревнования в Юго-Восточной Азии раз в два года.