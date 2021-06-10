Скопье, , 12:57 — REGNUM Македонская оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) 9 июня провела протест на дорогах Северной Македонии. Это уже второй день протеста.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, плохая погода протестующим на автомобилях не помешала. Они заблокировали перекрестки у городского госпиталя Святого Наума Охридского, а также около главных офисов СМИ «Nova Makedonija» и «Mavrovasja».

Протестующие заявляют, что они выступают против продажи государственных интересов премьер-министром Зораном Заевым и представителем правительства Северной Македонии по диалогу с Болгарией, ранее обвиненным в растрате средств министерства обороны Владо Бучковски.

Ранее глава ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски обвинил Заева и Бучковски в ведении тайных переговоров с Болгарией во вред стране. Напомним, Болгария блокирует переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС под предлогом нарушения соглашения о добрососедстве.

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