Приштина, 10 июня 2021, 12:43 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 9 июня провел встречу с главой Исламской общины Косово муфтием Наимом Тернавой.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, исламский лидер поздравил Курти со вступлением на пост и выразил убежденность в том, что новое правительство Косово будет работать над проведением необходимых для граждан Косово изменений.
Курти поблагодарил муфтия за сотрудничество и вклад Исламской общины Косово в борьбу за соблюдение антикоронавирусных ограничений.
Напомним, Тернава и в прошлом году оказывал поддержку программе реформ Курти.
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