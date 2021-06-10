Приштина, , 12:43 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 9 июня провел встречу с главой Исламской общины Косово муфтием Наимом Тернавой.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, исламский лидер поздравил Курти со вступлением на пост и выразил убежденность в том, что новое правительство Косово будет работать над проведением необходимых для граждан Косово изменений.

Курти поблагодарил муфтия за сотрудничество и вклад Исламской общины Косово в борьбу за соблюдение антикоронавирусных ограничений.

Напомним, Тернава и в прошлом году оказывал поддержку программе реформ Курти.

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