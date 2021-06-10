Москва, , 12:33 — REGNUM На информацию о том, что спецслужбы США и Дании прослушивали европейских политиков, не было никакой реакции со стороны Европарламента (ЕП). Об этом 10 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Где же Европарламент? Это же ваша конкретная тема, это непосредственно сфера деятельности Европарламента, потому что страны Европы подверглись кибератаке, кибершпионажу, совершенно недопустимым, стоящим вне закона действиям со стороны государства, которое не является европейским. Ноль реакции», — сказала она.

Также официальный представитель российского МИД напомнила про отсутствие реакции Европарламента на посадку рейса авиакомпании Ryanair в Берлине 30 мая.

«Вы не хотите, господа европарламентарии, поговорить на этот счет? Не осуждать, но хотя бы провести какие-то параллели или сравнить ситуации и задать самим себе вопрос: в чем разница, в чем близость подобных историй?», — отметила Захарова, комментируя заявления Европарламента о расширении санкций в отношении Белоруссии за инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и «расследования роли России» в данной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти США не случайно сравнили запрещенные в России организации блогера Алексея Навального с религиозной сектой, ведь они курируют все эти структуры.