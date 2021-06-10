Вашингтон, , 13:52 — REGNUM В Сети появился трейлер продолжения американского сериала Gossip Girl («Сплетница»). Ролик был опубликован на YouTube-канале HBO Max 10 июня.

События сиквела происходят спустя девять лет после окончания истории оригинального сериала. Главными героями продолжения также будут богатые подростки из элитной школы Констанс Биллард.

ИА REGNUM напоминает, что сериал «Сплетница» транслировался с 2007 по 2012 год. Премьера 10-серийного сиквела состоится 8 июля 2021 года.

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